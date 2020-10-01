На Украине будут судить выдворивших Саакашвили пограничников

Офис генпрокурора Украины направил в суд дело против бывших пограничников, подозреваемых в превышении служебных полномочий при выдворении бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Польшу в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее Госбюро расследований Украины завершило досудебное расследование в отношении бывших пограничников.

Когда окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска Саакашвили с требованием признать незаконным решение государственной миграционной службы о его переправе в Польшу, экс-губернатор заявил, что подаст заявление в генпрокуратуру Украины о его похищении и незаконном выдворении из страны якобы по личному приказу бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

Власти Украины в феврале 2018 года отправили Саакашвили в Польшу, откуда он осенью того же года незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила бывшему грузинскому лидеру въезд в страну до 2021 года. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину.

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