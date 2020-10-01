Тихановская высказалась за участие РФ в переговорах по ситуации в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поддержала намерение французского президента Эмманюэля Макрона вести диалог с Россией по урегулированию политической ситуации в Белоруссии, передает радиостанция RTL.

«Конечно, мы хотим, чтобы соседние страны выступили посредником в этих переговорах. Но мы пока не получали таких сигналов», — сказала Тихановская.

Она также отметила, что во время встречи в Литве 29 сентября Макрон показал, что хорошо понимает ситуацию в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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