Кишинев и Москва подпишут соглашение о межэтнических отношениях

Молдавия и Россия подпишут соглашение в области межэтнических отношений, а также о партнерстве академий наук обеих стран. Об этом заявил сопредседатель межправительственной молдавско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству Ион Пержу, передает РИА «Новости».

Документы будут подписаны на заседании межправительственной молдавско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, запланированном на 2 октября в формате видеоконференции.

По словам Пержу, стороны продолжат разработку и согласование по подписанию ряда двусторонних документов, в том числе меморандум о взаимопонимании в области межрегионального сотрудничества, соглашении о сотрудничестве в сфере трудовой миграции и др.

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