Британия представила план «политической войны» против своих врагов

Глава штаба обороны Великобритании Ник Картер представил план ведения «политической войны» против якобы «авторитарных противников» королевства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, эти страны видят в стратегическом контексте продолжающуюся борьбу, в которой применяются невоенные и военные инструменты, «которые не ограничены никаким различием между миром и войной».

При этом, как отметил Картер, эти режимы уверены, что втянуты в усиленную форму конфликта, который имеет непосредственно политический характер, а не кинетический. Их действия нацелены на подрыв сплоченности, экономической, политической и социальной стабильности и на борьбу за стратегическое преимущество в важнейших регионах мира.

По мнению британца, такие методы используют Россия, Китай, КНДР и Иран. Он заявил, что в последние несколько лет эти страны якобы активно прибегали к кибер- и информационным атакам.

В своем заявлении Картер подчеркнул, что Великобритания должна кардинально изменить свои взгляды для сдерживания «авторитарных противников». Для этого он представил концепцию, в которой в том числе говорится о необходимости вести борьбу «ниже порога войны», чтобы не дать противникам возможность достичь их цели в стратегии «свершившегося факта».

Он также заверил в необходимости наметить направление движения от индустриального века платформ к информационному веку систем.

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