Более 73 млн американцев следили за дебатами Трампа и Байдена

Более 73 млн жителей США следили за первым раундом предвыборных теледебатов между действующим президентом Дональдом Трампом и кандидатом на этот пост от Демократической партии Джозефом Байденом. Об этом свидетельствуют данные компании Nielsen.

Так, по данным фирмы, около 17,8 млн американцев смотрели дебаты на канале Fox News, на АВС News — 12,6 млн, а на NBC — 9,7 млн. Остальные каналы собрали меньшее число просмотров.

Отмечается, что подсчеты не учитывают многочисленные трансляции в интернете.

Рекордными по просмотрам в истории США стали предвыборные дебаты 2016 года. Тогда за противостоянием Трампа и Хиллари Клинтон следили около 84 млн человек.

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