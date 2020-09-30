Президент непризнанной НКР заявил, что конфликт в регионе направлен и против Ирана

Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что эскалация напряженности в регионе также направлена против Ирана. Об этом он заявил в рамках трансляции в своем Facebook.

Он напомнил о существующих региональных проблемах, которые касаются севера Ирана, где проживают граждане Азербайджана.

По его словам, одним из адресатов конфликта также является иранская сторона.

«Эта война направлена, в том числе, против Ирана», — подчеркнул Арутюнян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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