Байден: Трамп во время теледебатов показал, что не подходит на место президента

Кандидат на пост президента США демократ Джо Байден заявил, что действующий американский лидер Дональд Трамп показал неспособность к руководству страной во время теледебатов. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, глава Белого дома доказал это во время прошедшего первого раунда дебатов кандидатов в президенты США.

Кроме того, к публикации демократ прикрепил видеонарезку с мероприятия, где были сокращены высказывания Трампа.

«На случай если вам было невыносимо это смотреть, мы сократили все до одной минуты», — подписал Байден.

29 сентября в университете Case Western Reserve в Кливленде состоялся первый раунд дебатов кандидатов в рамках подготовки к президентским выборам в США в 2020 году.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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