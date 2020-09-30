Байден: Трамп во время теледебатов показал, что не подходит на место президента

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Кандидат на пост президента США демократ Джо Байден заявил, что действующий американский лидер Дональд Трамп показал неспособность к руководству страной во время теледебатов. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, глава Белого дома доказал это во время прошедшего первого раунда дебатов кандидатов в президенты США.

Кроме того, к публикации демократ прикрепил видеонарезку с мероприятия, где были сокращены высказывания Трампа.

«На случай если вам было невыносимо это смотреть, мы сократили все до одной минуты», — подписал Байден.

29 сентября в университете Case Western Reserve в Кливленде состоялся первый раунд дебатов кандидатов в рамках подготовки к президентским выборам в США в 2020 году.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Может, ты заткнешься, дружище?»: дебаты Трампа и Байдена провалились

Трамп и Байден перешли на личности на первых теледебатах

Формата дебатов в США могут изменить после споров Трампа и Байдена