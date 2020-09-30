Трамп и Байден перешли на личности на первых теледебатах

Президент США Дональд Трамп и его соперник на предстоящих выборах — кандидат от демократов Джо Байден не раз перешли на личности в ходе первых теледебатов, трансляцию которых вел CBS News.

За полтора часа дискуссии Байден назвал соперника «худшим президентом в истории США», «лжецом», «щенком Путина», «клоуном» и «расистом».

Он также обвинил действующего президента в удручающей статистке по COVID-19 и несколько раз потребовал от него «заткнуться».

В ответ Трамп усомнился в умственных способностях Байдена и напомнил, что демократ «в колледже учился хуже всех в группе».

«Никогда при мне слово «умно» не говори. «Умно» это вообще не про тебя, ты за 47 лет у власти ничего не сделал», — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявлял, что ежедневно готовится к дебатам с Байденом.

Выборы президента США пройдут 3 ноября.