Евросоюз может ввести санкции персонально против Лукашенко

Госминистр иностранных дел Германии Михаэль Рот заявил, что ЕС может ввести санкции персонально против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Репрессии режима Лукашенко против мирных демонстрантов и политической оппозиции абсолютно неприемлемы. Необходим ответ на серьезные нарушения прав человека и нарушения основных демократических принципов, поэтому мы нуждаемся в быстром введении санкции против ответственных за насилие и подавление», — сказал он.

Рот добавил, что если преследования оппозиционеров не прекратятся, то Евросоюз должен будет ввести санкции «против Лукашенко лично».

По его словам, санкции не гарантируют успех, но дают четкий сигнал, что ЕС не признает текущее состояние дел.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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