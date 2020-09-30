Песков: Россия внимательно отслеживает ситуацию в зоне конфликта в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные отслеживают ситуацию в зоне конфликта в Карабахе и фиксируют заявления политиков в отношении конфликта.

«Наши военные очень внимательно отслеживают развитие ситуации на линии соприкосновения, где продолжаются боевые действия», — передает корреспондент «Газеты.Ru» слова представителя Кремля.

Также он отметил, что вся информация «тщательно анализируется». Кроме того, фиксируются заявления, которые делают международные лидеры.

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