Песков: Россия внимательно отслеживает ситуацию в зоне конфликта в Карабахе
Екатерина Зайцева
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные отслеживают ситуацию в зоне конфликта в Карабахе и фиксируют заявления политиков в отношении конфликта.
«Наши военные очень внимательно отслеживают развитие ситуации на линии соприкосновения, где продолжаются боевые действия», — передает корреспондент «Газеты.Ru» слова представителя Кремля.
Также он отметил, что вся информация «тщательно анализируется». Кроме того, фиксируются заявления, которые делают международные лидеры.
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