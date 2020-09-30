Берлин не признал Лукашенко президентом Белоруссии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ не признает избрание Александра Лукашенко президентом Белоруссии, передает РИА «Новости».

«Мы осуждаем то, что там каждодневно происходит, а именно — ликвидацию демократического процесса, насилие против оппозиции», — сказала Меркель, призвав Лукашенко вступить в диалог с оппозицией.

Также канцлер ФРГ подтвердила, что собирается встретиться с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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