СМИ узнали курс нового премьера Японии в отношении России

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен продолжать курс своего предшественника Синдзо Абэ в отношениях с Россией, сообщает японская газета «Асахи».

О своей приверженности урегулированию вопроса Курильских островов Суга заявил после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, указано в материале.

«Я <...> хотел бы положить конец проблеме северных территорий, не откладывая ее до следующего поколения», – отметил новый премьер.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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