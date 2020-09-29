Байден опубликовал свою налоговую декларацию и призвал Трампа сделать то же

Кандидат Демократической партии на пост президента США Джо Байден опубликовал свою налоговую декларацию и призвал действующего главу государства Дональда Трампа сделать то же, пишет Fox News.

Ожидается, что тема налогов будет обсуждаться на предстоящих дебатах Байдена и Трампа. В последнее время президента обвиняют в том, что он не платит подоходный налог.

Согласно декларации Байдена, в 2019 году он и его супруга Джилл заработали $985 233, заплатив с них $299 346 федеральных налогов. Политик опубликовал свою декларацию уже 22-й год подряд.

Трамп отказывается публиковать информацию о своих налогах, чтои идет вразрез с традицией кандидатов в президенты.

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