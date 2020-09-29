Путин выразил соболезнования новому эмиру Кувейта из-за смерти его брата

Президент России Владимир Путин направил телеграмму новому эмиру Кувейта, наследному принцу Навафу, и выразил свои глубокие соболезнования в связи с кончиной его старшего брата 91-летнего эмира Сабаха IV, пишет пресс-служба Кремля.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму эмиру государства Кувейт шейху Навафу Аль Ахмеду Аль Джаберу Ас Сабаху, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его старшего брата – эмира Сабаха Аль Ахмеда Аль Джабера Ас Сабаха», -´ говорится в сообщении.

Путин отметил, что Сабах IV по праву обладал высоким авторитетом на Ближнем Востоке и за его пределами.

Ранее сообщалось, что 91-летний эмир Сабах IV умер в США, где он находился на лечении с конца июля. Сабах IV правил Кувейтом с 2006 года. До этого он занимал пост премьер-министра и в течение нескольких десятилетий возглавлял внешнеполитическое ведомство страны.

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