Захарова назвала встречу Меркель и Навального попыткой политизации вопроса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала встречу канцлера Германии Ангелы Меркель с Алексеем Навальным. Об этом она заявила в эфире радио «Комсомольская правда».

Она отметила, что прошедший визит отражает попытку политизации инцидента с Навальным. По ее словам, все происходящее не относится к «желанию найти истину, понять, что произошло, разобраться».

Кроме того, Захарова добавила, что при этом Россия получает ответы Германии по данному вопросу только через СМИ, а не по направляемым запросам.

«Все, что происходит на этом треке, вызывает с каждым днем все больше и больше вопросов. На запросы, на которые они (немецкие власти. — «Газеты.Ru») обязаны дать ответ, они не дают ответа», — заключила Захарова.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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