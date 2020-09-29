Принц Наваф стал новым эмиром Кувейта

Наследный принц Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах стал новым эмиром Кувейта после кончины эмира Сабаха IV, сообщил госминистр по делам кабинета министров Анас Халед аль-Салех. Об этом пишет РИА «Новости».

«Кабинет министров назначил его Высочество наследного принца шейха Навафа Аль Ахмеда эмиром Государства Кувейт в соответствии со статьей 4 конституции», — сказал госминистр.

Он добавил, что траур в стране продлится 40 дней, ведомства приостановят работу на три дня.

Ранее сообщалось, что 91-летний эмир Сабах IV умер в США, где он находился на лечении с конца июля. Сабах IV правил Кувейтом с 2006 года. До этого он занимал пост премьер-министра и в течение нескольких десятилетий возглавлял внешнеполитическое ведомство страны.

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