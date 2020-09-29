Принц Наваф стал новым эмиром Кувейта
Карина Казанцева
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Наследный принц Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах стал новым эмиром Кувейта после кончины эмира Сабаха IV, сообщил госминистр по делам кабинета министров Анас Халед аль-Салех. Об этом пишет РИА «Новости».
«Кабинет министров назначил его Высочество наследного принца шейха Навафа Аль Ахмеда эмиром Государства Кувейт в соответствии со статьей 4 конституции», — сказал госминистр.
Он добавил, что траур в стране продлится 40 дней, ведомства приостановят работу на три дня.
Ранее сообщалось, что 91-летний эмир Сабах IV умер в США, где он находился на лечении с конца июля. Сабах IV правил Кувейтом с 2006 года. До этого он занимал пост премьер-министра и в течение нескольких десятилетий возглавлял внешнеполитическое ведомство страны.
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