Политолог: Госсовет — площадка для поиска компромиссов между регионами и федеральным центром

Госсовет РФ является «живым развивающимся органом», обретшим новые полномочия, закреплённые в поправках в Конституции, рассказал «Газете.Ru» директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

В понедельник, 28 сентября, в режиме видеоконференции состоялось первое заседание Госсовета после внесения поправок в Конституцию, в которых прописан новый статус данного госоргана.

«Госсовет – это площадка, на которой с максимальной эффективностью вырабатываются компромиссы между региональными и федеральными интересами. Они вкупе, собственно, и представляют собой государственные интересы», — пояснил эксперт.

В этом компромиссе в итоге и реализуются стоящие перед государством задачи, направленные на обеспечение прав каждого отдельного гражданина России.

Также, отдельным вопросом на заседании поднимались вопросы, касающиеся транспортной инфраструктуры.

«Нацпроекты являются одним из стержневых повесток всех заседаний Госсовета», — добавил политолог.