В Кремле прокомментировали встречу Меркель и Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу канцлера Германии Ангелы Меркель и Алексея Навального, передает РИА «Новости».

«Канцлер ФРГ встретилась с бывшим пациентом больницы, по всей видимости, желая или высказать ему поддержку или высказать пожелание скорейшего выздоровления. Как можно это еще воспринимать?» — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Меркель навестила Навального в берлинской клинике Charite.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Разница взглядов: Макрон обсудит в Литве Белоруссию и Россию

— Макрон: Россия должна объяснить ситуацию с Навальным

— Париж призвал Берлин представить доказательства по Навальному