В Кремле прокомментировали встречу Меркель и Навального
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу канцлера Германии Ангелы Меркель и Алексея Навального, передает РИА «Новости».
«Канцлер ФРГ встретилась с бывшим пациентом больницы, по всей видимости, желая или высказать ему поддержку или высказать пожелание скорейшего выздоровления. Как можно это еще воспринимать?» — сказал представитель Кремля.
Ранее стало известно, что Меркель навестила Навального в берлинской клинике Charite.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.
Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.
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