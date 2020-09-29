СВР РФ заявляет о планах противников властей Белоруссии спровоцировать католиков

Служба внешней разведки (СВР) России заявляет, что в Белоруссии идет подготовка резонансной провокации. Об этом сообщил директор СВР Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Белоруссии вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ», — сказал Нарышкин.

Он подчеркнул, что успех подобной провокации мог бы существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и «подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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