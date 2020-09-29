Путин обсудил с новым премьером Японии взаимодействие по созданию вакцин от COVID-19

Президент России Владимир Путин и новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга обсудили перспективы взаимодействия в области медицины, в том числе в создании вакцин от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора были отмечены достигнутые за последние годы успехи в развитии диалога между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах

«Обсуждены перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса», — говорится в сообщении.

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