Путин обсудил с новым премьером Японии взаимодействие по созданию вакцин от COVID-19
Катерина Медведева
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Президент России Владимир Путин и новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга обсудили перспективы взаимодействия в области медицины, в том числе в создании вакцин от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе телефонного разговора были отмечены достигнутые за последние годы успехи в развитии диалога между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах
«Обсуждены перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса», — говорится в сообщении.
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