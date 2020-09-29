Путин хочет посетит Южную Корею после вакцинации от COVID-19

Максимс Краюшкинс

Президент РФ Владимир Путин планирует посетить Южную Корею после того, как решит сделать прививку от коронавируса. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Путин имеет действующее приглашение, которое вчера ему южнокорейский коллега возобновил, и Путин подтвердил, что со временем он обязательно намерен воспользоваться этим любезным приглашением — после того, как и когда он примет решение поставить себе прививку», — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что глава государства намерен сделать прививку от коронавируса.

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