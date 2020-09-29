Белорусский канал «выдвинул» Лукашенко на Нобелевскую премию мира

Марина Львова

Белорусский государственный телеканал ОНТ в своем Telegram-канале сообщил о выдвижении президента страны Александра Лукашенко на Нобелевскую премию мира. Однако новость о выдвижении оказалась фейковой.

Госканал почти дословно процитировал «новость» сатирического издания «Информационное агентство «Панорама», известного публикацией новостей о несуществующих событиях.

Так, утверждалось, что Лукашенко выдвинула некая Галина Коваленко, «член президентского совета по развитию науки, кандидат социологических наук». В заявке якобы говорилось, что Лукашенко в 2020 году «не допустил анархии, иностранной интервенции и гражданской войны».

«Достойный кандидат», — подписал канал ОНТ под «новостью».

В Белоруссии уже больше месяца продолжаются массовые протесты после президентских выборов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.