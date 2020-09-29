В Кремле подтвердили, что Путин сделает прививку от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства намерен сделать прививку от коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В случае главы государства, конечно, действуют особые меры предосторожности. Он уже сам заявил, что он думает о прививке», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что вакцинацию необходимо пройти, чтобы понизить уровень предосторожности эпидемиологических мер.

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