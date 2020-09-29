Путин поздравил Берлускони с 84-летием

Российский лидер Владимир Путин поздравил по телефону бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони с днем рождения, политику исполнилось 84 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава РФ пожелал итальянскому политику скорейшего восстановления после перенесенного заболевания COVID-19.

Извести о заражении Берлусконии появилось 2 сентября. В дальнейшем его госпитализировали с ранними симптомами двусторонней пневмонии. 14 сентября он покинул больницу.

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