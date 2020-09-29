В Кремле призвали другие страны не «подливать масла в огонь» конфликта в Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обострение ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе, заявил, что в Кремле прежде всего исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Любые заявления о какой-либо военной поддержке однозначно подливают масла в огонь. Мы категорически против этого», — сказал Песков.

Он отметил, что Москва призывает все страны, особенно партнеров, таких как Турция, сделать все для того, чтобы убедить противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к переговорам.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.