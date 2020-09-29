Новый премьер Японии заявил Путину о желании заключить мирный договор

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Есихидэ Суга в ходе телефонного разговора договорились в скором времени провести очную встречу. Как сообщает агентство Kyodo, Суга в ходе разговора заявил Путину о желании добиться прогресса в вопросе о мирном договоре.

«Суга и Путин договорились провести очные переговоры в скором времени», — говорится в сообщении.

Отмечается, что японский премьер заявил Путину, что «хочет добиться прогресса по переговорам по мирному договору».

Недавно вступивший на пост премьер-министра Японии Есихидэ Суга ранее провел первый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее японский премьер уже провел телефонные переговоры с рядом иностранных лидеров. В частности, с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и председателем КНР Си Цзиньпином.

Суга вступил в должность премьер-министра Японии 16 сентября.

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