Тихановская планирует встретиться с Меркель на следующей неделе
Максимс Краюшкинс
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Светлана Тихановская намерена встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель на следующей неделе. Об этом она сообщила во вторник в интервью радиостанции Radio France International
«На следующей неделе у нас запланирована встреча с Ангелой Меркель. С кабинетом Ангелы Меркель. А также ряд других встреч в Европе», — заявила Тихановская.
Она отметила, что часть встреч будет проходить онлайн, часть – лично.
Ранее сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон провел встречу с Тихановской в Вильнюсе.
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