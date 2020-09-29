Тихановская планирует встретиться с Меркель на следующей неделе

Светлана Тихановская намерена встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель на следующей неделе. Об этом она сообщила во вторник в интервью радиостанции Radio France International

«На следующей неделе у нас запланирована встреча с Ангелой Меркель. С кабинетом Ангелы Меркель. А также ряд других встреч в Европе», — заявила Тихановская.

Она отметила, что часть встреч будет проходить онлайн, часть – лично.

Ранее сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон провел встречу с Тихановской в Вильнюсе.

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