Путин назвал давление на Белоруссию извне беспрецедентным

Президент России Владимир Путин заявил, что внешнее давление на ситуацию в Белоруссии беспрецедентно. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, Белоруссия оказалась в непростой ситуации, в том числе «в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов».

При этом российский лидер отметил, что отношения России и Белоруссии «не подвержены ни времени, ни конъюнктуре» и имеют под собой прочный фундамент на основе общих культурных, духовных и родственных связей.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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