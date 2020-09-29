Макрон пообещал помочь освободить политзаключенных в Белоруссии

Глава Франции Эммануэль Макрон пообещал помочь в освобождении политзаключенных в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.

По словам Тихановской, множество белорусов пострадали от режима и находятся в заключении.

«Президент обещал сделать все, что может, для содействия в освобождении всех политзаключенных», — сказала она после встречи с Макроном.

Ранее сообщалось, что французский лидер провел встречу с Тихановской в Вильнюсе.

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