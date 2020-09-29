Горбачев дал совет будущему президенту США по поводу РФ

Бывший советский лидер Михаил Горбачев призвал будущего победителя президентской гонки в Соединенных Штатах без промедлений провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Times.

Горбачев заявил, что ситуация с гонкой ядерных вооружений очень тревожная, и может выйти из-под контроля. Поэтому, какими бы ни были результаты выборов, США и России необходимо возобновить диалог, «чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния».

«Нужен сильный импульс со стороны президентов обеих стран», — отметил экс-президент СССР.

Горбачев также добавил, что в середине 1980-х годов, когда он пришел к власти, отношения между Советским Союзом и США были намного сложнее, чем сейчас. Однако сторонам удалось найти выход через доверие, понимание и выстраивание отношений друг с другом.

Выборы в США пройдут 3 ноября, Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.

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