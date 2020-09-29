Париж призвал Берлин представить доказательства по Навальному
Глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон заявил, что Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по произошедшему с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом пишет газета «Коммерсант».
«Германия должна представить свои доказательства и допустить российских врачей к совместной работе», — сказал Камбон.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.
Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.
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