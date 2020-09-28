Макрон уверен в важности сотрудничества с Россией
Семён Сонный
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Президент Франции Эммануэль Макрон считает сотрудничество с Россией важным для достижения мира в Европе. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Литве, сообщает «Интерфакс».
По словам Макрона, европейские страны должны работать с Россией, так как у государств «общая география и прошлое».
Сторонам диалога следует стремиться к возобновлению сотрудничества и доверия и не допускать нарастания напряженности, считает французский лидер.
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