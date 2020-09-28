AFP: Макрон встретится с Тихановской 29 сентября

Глава Франции Эммануэль Макрон встретится в экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в ходе визита в Литву. Об этом сообщает AFP со ссылкой на администрацию французского лидера.

Отмечается, что встреча состоится утром 29 сентября в Вильнюсе.

Ранее сообщалось, что Макрон готов лично пообщаться с Тихановской, время своей поездки в Литву, если она попросит об этом.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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