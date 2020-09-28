Беглов заявил о готовности сделать прививку от коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов намерен сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Я сам готов сделать эту прививку», — цитирует пресс-служба слова губернатора.

По словам представителей администрации, Петербург стал одним из первых городов, куда была доставлена пилотная партия вакцины от коронавируса.

«Широкая вакцинация от COVID-19 начнется по мере увеличения производства и накопления информации от исследований», — отметили в пресс-службе.

По последним данным, в Санкт-Петербурге зафиксировано 42 494 случая заболевания COVID-19. Жертвами инфекции стали 2 894 человека.

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