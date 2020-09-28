В Петербурге задержали депутата по подозрению в убийстве супруги

Полиция в Санкт-Петербурге задержала муниципального депутата Курортного района Игоря Шокина. Его заподозрили в убийстве своей жены, с которой он прожил около 30 лет, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СКР по городу.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы, назначается ряд судебно-медицинских и криминалистических экспертиз», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что тело 61-летней женщины было найдено в частном доме в поселке Комарово 28 сентября. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Позже полиция задержала Шокина, который стал главным подозреваемым по уголовному делу. Он прятался в кустах неподалеку от дома. В настоящее время решается вопрос об его аресте.

Игорь Шокин — депутат муниципального образования «Поселок Комарово» шестого созыва. Он был избран на этот пост в 2019 году.