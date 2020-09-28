Косачев назвал «странным» заявление Эрдогана об оккупации территории Азербайджана

Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана об «оккупации Арменией азербайджанской территории» только усилит региональную напряженность. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Заявление это адресовано не России, а Армении. Поэтому отвечать на него должна Армения. Очень странно, что Турция таким образом комментирует ситуацию. Во-первых, турецкий руководитель должен отчетливо понимать, что любое принятие позиции одной из двух сторон будет только повышать градус эскалации — это услуга совершенно точно из разряда медвежьих. У этого конфликта нет военного решения, только политическое. Ну и второе: странно это слышать из уст президента страны, у которой есть своя позиция — если не аналогичного характера, то по крайней мере сравнимого — я говорю о ситуации с Северным Кипром», — пояснил сенатор.

Ранее турецкий лидер во время своего выступления в Стамбуле призвал «покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель».

Эрдоган также обвинил Минскую группу ОБСЕ в неспособности решить карабахскую проблему.

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