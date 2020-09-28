Косачев назвал «странным» заявление Эрдогана об оккупации территории Азербайджана

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Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Владимир Трефилов/РИА Новости

Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана об «оккупации Арменией азербайджанской территории» только усилит региональную напряженность. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Заявление это адресовано не России, а Армении. Поэтому отвечать на него должна Армения. Очень странно, что Турция таким образом комментирует ситуацию. Во-первых, турецкий руководитель должен отчетливо понимать, что любое принятие позиции одной из двух сторон будет только повышать градус эскалации — это услуга совершенно точно из разряда медвежьих. У этого конфликта нет военного решения, только политическое. Ну и второе: странно это слышать из уст президента страны, у которой есть своя позиция — если не аналогичного характера, то по крайней мере сравнимого — я говорю о ситуации с Северным Кипром», — пояснил сенатор.

Ранее турецкий лидер во время своего выступления в Стамбуле призвал «покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель».

Эрдоган также обвинил Минскую группу ОБСЕ в неспособности решить карабахскую проблему.

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