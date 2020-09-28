Путин заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела соседей

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Киргизии Соорнбаем Жээнбековым заявил, что РФ не вмешивается во внутренние дела других стран, но поддерживает действующую власть в стремлении стабилизировать ситуацию. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Жээнбекова, накануне парламентских выборов в Киргизии активизировались «различные силы, которые против стабильности». Он также отметил, что эти силы пытаются «вбить клин» в отношения в Россией.

«Вы знаете, что мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела наших соседей, да, и вообще других стран. Но мы всегда поддерживаем усилия, направленные на стабилизацию ситуации, на полноценный диалог между всеми политическими силами. Всегда поддерживаем действующую власть в ее стремлении стабилизировать ситуацию», — сказал Путин.

Он заверил, что РФ будет так же последовательна в отношении Киргизии, в том числе, оказывая ей экономическую поддержку.