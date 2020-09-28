США призвали Баку и Ереван вернуться за стол переговоров по Карабаху

США заявили, что участие внешних сил в эскалации насилия в Карабахе усилит региональную напряженность. Об этом говорится в сообщении американского посольства в Баку.

Согласно заявлению, Вашингтон выразил обеспокоенность сообщениями о крупномасштабных военных операциях на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«США решительно осуждают эскалацию насилия. Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган связался с главами МИД Азербайджана и Армении и призвал обе стороны к немедленному прекращению боевых действий, использованию существующих прямых каналов связи, чтобы избежать дальнейшей эскалации и воздержаться от употребления риторики и действий, приводящих к большей эскалации напряженности в регионе», — рассказали в посольстве.

Там добавили, что участие внешних сил в эскалации насилия будет бесполезным и усилит напряженность в регионе.

Также в диппредставительстве призвали стороны работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ для «возобновления субстантивных переговоров в самые короткие сроки»

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.

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