Навальный подтвердил встречу с Меркель

Алексей Навальный подтвердил в Twitter, что канцлер Германии Ангела Меркель навестила его в клинике Charite в Берлине.

«Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», — написал Навальный.

Ранее еженедельник Spiegel со ссылкой на собственную информацию заявил, что Меркель посетила Навального, когда он проходил лечение в клинике Charite.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. 7 сентября Навального выписали из больницы.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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