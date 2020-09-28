Навальный подтвердил встречу с Меркель
Алексей Навальный подтвердил в Twitter, что канцлер Германии Ангела Меркель навестила его в клинике Charite в Берлине.
«Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», — написал Навальный.
Ранее еженедельник Spiegel со ссылкой на собственную информацию заявил, что Меркель посетила Навального, когда он проходил лечение в клинике Charite.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. 7 сентября Навального выписали из больницы.
Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.
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— Spiegel: Меркель тайно навестила Навального в клинике Charite
Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице https://t.co/8d8vnEe23z— Alexey Navalny (@navalny) September 28, 2020