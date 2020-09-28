Губернатор Алтайского края госпитализирован с «ковидной» пневмонией

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко госпитализирован с двусторонней «ковидной» пневмонией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление регионального правительства..

«В воскресенье 27 сентября Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, госпитализирован с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу», — говорится в сообщении.

В настоящее время глава региона состоит на стационарном лечении. Тест на COVID-19 у политика пока отрицательный.

По последним данным, в Алтайском крае выявлено 13 635, вылечились от инфекции 12 141 человек.

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