Помпео: Россия не вмешается в американские выборы

Россия не сможет «вмешаться» в выборы президента США в текущем году, заявил американский госсекретарь в интервью телеканалу WISC-TV. Текст интервью опубликован на сайте Госдепартамента.

Американская сторона уверена в своей способности обеспечить «безопасные и надежные выборы», на результат которых Россия не сможет повлиять, подчеркнул Помпео. Он добавил, что Госдеп уже дал России понять, что «вмешательство» неприемлемо.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп посетовал на тяжелую судьбу из-за «вмешательства» РФ

— Трамп подозревает, что Россия хочет победы Байдена на выборах в США

— Байден пригрозил РФ последствиями за «вмешательство» в дела США