Японский министр провел дистанционный осмотр Южных Курил

Министр Японии по делам Окинавы и «северных территорий» (южных Курильских островов. – примечание «Газеты.Ru» Таро Коно впервые после вступления в должность провел дистанционный осмотр Южных Курил. Об этом сообщает агентство Jiji.

Он выступил за скорейшее восстановление приостановленных из-за пандемии безвизовых обменов между Японией и Россией, указано в сообщении. По словам министра, японская сторона у намерена начать подготовку к возобновлению таких обменов.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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