В Госдуме прокомментировали идею об изменении статуса Карабаха

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников назвал вредным обсуждение идеи об изменении статуса Нагорного Карабаха. Об этом пишет «Интерфакс».

«Изменение статус-кво Нагорного Карабаха, то есть признание, либо непризнание, сейчас будет крайне вредным», — сказал Калашников.

Он подчеркнул, что найти выход из сложившейся ситуации могут только три человека: президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. Парламент Азербайджана также ввел военное положение в ряде регионов и городов.

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