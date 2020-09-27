Президент Азербайджана хочет покончить с проблемой Карабаха

Азербайджан не заинтересован в неполном решении вопроса Нагорного Карабаха, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе заседания Совета безопасности страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Урегулирование в Карабахе является «исторической задачей» Азербайджана, решение данной проблемы должно удовлетворить азербайджанский народ, отметил Алиев.

«Я неоднократно говорил, что мы никогда не допустим создания второго так называемого «армянского государства» на азербайджанской земле», – подчеркнул глава государства.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.

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