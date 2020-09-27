Главы МИД России и Турции обсудили конфликт в Карабахе

Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили напряженность между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД республики.

«Наш министр [иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу] провел переговоры с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым. Они обсуждали агрессию Армении», — рассказал источник.

Агенттство пока не располагает подтверждением от российского МИД.

27 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Армения, в свою очередь, заявила, что сбила в Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана, так как Карабах подвергся военным атакам со стороны Азербайджана.

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