Сирия обвиняет США и Турцию в незаконной оккупации
Сирия собирается положить конец нелегитимному присутствию американских и турецких войск в соответствии с международным правом. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
«Продолжающееся нелегитимное присутствие американских и турецких сил на сирийской земле практически представляет собой незаконную оккупацию. Сирия будет делать все от себя зависящее для того, чтобы положить конец этой оккупации, используя все средства в соответствии с международным правом», — сказал он.
Ранее Муаллем обвинил Турцию в поддержке действующей в Сирии террористической группировки. Также он назвал действия западной коалиции в стране преступлениями, которые включают в себя «захват нефти, атаки на населенные пункты, разрушение зданий и инфраструктуры».
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