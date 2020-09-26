Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета 28 сентября

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет расширенное заседание президиума госсовета 28 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Да расширенное заседание президиума госсовета состоится в понедельник, 28 сентября», — сказал Песков.

Отмечается, что заседание состоится в формате видеоконференции.

Ранее Путин сообщил, что госсовет соберется для обсуждения реализации нацпроектов.

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