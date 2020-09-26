СМИ: тест Берлускони на коронавирус снова оказался положительным

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони получил очередной положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает газета Il Messaggero.

Отмечается, что политик находится в изоляции на своей вилле в Аркоре. Его самочувствие хорошее, несмотря на усталость.

Из-за положительного результата исследования на инфекцию были отменены все торжества по случаю дня рождения Берлускони 29 сентября.

Диагноз бывшему премьеру поставили 2 сентября, после чего он был госпитализирован в двусторонней пневмонией на ранней стадии. Его выписали 14 сентября.

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