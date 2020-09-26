Премьер Японии намерен провести телефонные переговоры с Путиным

Новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга планирует в ближайшее время провести телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что такой разговор может состояться 29 сентября. Сейчас эта дата согласовывается.

Суга уже провел телефонные переговоры с рядом иностранных лидеров. В частности, с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и председателем Китая Си Цзиньпином.

Суга вступил в должность премьер-министра Японии 16 сентября.

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