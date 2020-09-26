Байден пригрозил РФ последствиями за «вмешательство» в дела США
Бернст Ю.
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Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден пообещал России последствия за якобы вмешательство во внутренние дела Вашингтона. Об этом сообщает телеканал NBC.
«Я обещаю, будут последствия, будут последствия вмешательства в наши суверенные дела», — заявил Байден.
Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в США в 2020 году, но не трогает инфраструктуру. При этом никаких доказательств он не привел. Москва категорически отрицает какое-либо вмешательство.
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