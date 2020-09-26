Байден пригрозил РФ последствиями за «вмешательство» в дела США

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден пообещал России последствия за якобы вмешательство во внутренние дела Вашингтона. Об этом сообщает телеканал NBC.

«Я обещаю, будут последствия, будут последствия вмешательства в наши суверенные дела», — заявил Байден.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в США в 2020 году, но не трогает инфраструктуру. При этом никаких доказательств он не привел. Москва категорически отрицает какое-либо вмешательство.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ФБР обвиняет Россию в «злонамеренном иностранном влиянии»

— Путин предложил США подписать взаимные гарантии о невмешательстве

— Россия не заинтересована в кризисе после выборов в США